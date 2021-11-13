接種率九成 大連一日57宗 重災大學城封鎖 促全民「非必要不出門」

大學城2萬學生 有人檢測8次

《都市快報》報道，大連市昨日公布，周四（11日）新增52宗確診，其中34人是於莊河市大學城就讀的學生，包括一名15歲在大學城就讀的男生，和一名16歲在莊河一高中住校的女生，疫情已在學校擴散。大連市衛健委數據顯示，截至10月18日，大連市有613.83萬人已打疫苗，至少一劑疫苗接種率達90.62%，18歲以上的兩劑接種率為87.91%，已開打「加強針」。

公開資料顯示，莊河大學城共有兩所大學，約有2萬名學生。從本月4日起大學城已經封閉，並展開全民檢測。兩所學校亦停止全部線下教學和活動。有受訪學生稱已做8次檢測。根據教育部要求，大學要開學，除教職員外，所有返校學生一般也要打齊兩針疫苗。

為遏制疫情，大連連發多道通告，要求市民非必要不出門，須居家隔離者倘擅自外出，將納入誠信紀錄。52個高速公路收費站中，僅保留16個開通，均設防疫檢測站。大連市府秘書長衣慶燾周四晚表示，大連市目前日均發送旅客918人，下降96.49%，有效降低了疫情通過交通樞紐傳播的風險。

居家隔離者 違規納誠信紀錄

另外「北京市疾病預防控制中心」公眾號昨日公布，周四（11日）新增6宗確診及1名隱形患者，市疾控中心實驗室已完成5宗確診的病毒全基因組測序，顯示採樣病毒均屬Delta變種病毒，與北京市豐台區、海淀區、昌平區關聯聚集性疫情傳播分支早期病例的基因序列高度同源，屬於同一傳播鏈的可能性較大，同時「不排除」存在早期京外輸入潛在感染者導致傳播的可能。

（新冠疫情）