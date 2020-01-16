北京聞風：習在APEC重申中國開放合作立場 ／文：鍾鳴九

內地學者：回應對中國發展思路隱憂

習近平在演講中談到堅持開放合作時表示，各方要敞開胸懷，把握大勢，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟複蘇，實現聯動發展。習近平稱，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。同時，他也表明，中國將堅定不移推進改革開放，為亞太經濟發展提供助力。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員張潔說，亞太合作對於中國推動人類命運共同體的構建、對於保障全球經濟的復蘇都具有非常重要的地區意義，只有通過開放合作才能應對人類面臨的共同挑戰。

張潔稱，中國向世界釋放開放合作信號具有連續性。習近平11月4日在第四屆進博會開幕式上，也同樣對外表示中國堅持開放的決心。這也是習近平連續在四屆進博會對外發出的開放合作聲音。

近幾年中美經貿摩擦不斷，在兩國加大競爭的現狀下，中國是否仍堅持開放合作，備受關注。事實是中國不僅在不同場合重申開放合作的立場，也採取積極行動進一步提高開放水平，深度參與APEC等平台的合作。

習近平在講話中還提到中國已批准《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。他說，中國將在履約和談判進程中繼續壓減外資准入負面清單，推動農業和製造業全方位開放，加大服務業開放力度，依法給予內外資企業同等待遇。

對擴大區域合作起重要聯通作用

觀察人士認為，APEC對中國來說是一座橋樑。在中國加入APEC的30年中，APEC對中國擴大區域合作起著重要的聯通作用。1991年，中國在政治、經濟雙雙承壓之時，從APEC打開突破口，取得了經濟合作機遇。隨著中國經濟的發展，在1997年金融風暴、2008年金融海嘯、2003年SARS抗疫以及當前的新冠疫情防控中，中國都為亞太地區貢獻了力量。

今年是APEC未來20年發展願景的開篇之年。站在後疫情時代，習近平明確中國立場和中國倡議，為處於關鍵歷史當口的亞太地區經濟提供了更多發展路徑和藍圖。

文：鍾鳴九