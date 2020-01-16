以視像出席APEC 習：開放是亞太生命線

新華社微博報道，習近平指出，今年是中國加入亞太經合組織30周年。這30年是中國深化改革、擴大開放的30年，也是亞太經濟合作不斷擴展的30年。亞太成為全球最具增長活力和發展潛力地區，始終位於世界經濟發展前沿，為世界經濟增長和地區人民福祉作出了積極貢獻。「我們要推進落實2040年布特拉加亞願景，構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體」。

習近平又指出，要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鈎，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

外媒日前報道稱，習拜會將在下周一登場，雙方會談或涉緩和貿易摩擦等內容。而昨日中國外交部發言人汪文斌也就習拜會表示，今年以來，習近平兩次應約同美國總統拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持聯繫。目前中美雙方正就元首會晤的具體安排保持密切溝通，希望美方同中方相向而行，共同努力推動中美元首會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

張忠謀將爭取台入CPTPP

另台積電創辦人張忠謀昨晚以台領袖代表身分出席峰會，中央社報道，張忠謀主要目標是爭取更多APEC成員支持台灣加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》(CPTPP)。