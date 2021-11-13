六中決議重點 總結十八大後原創思想 中宣部副部長：黨史是非問題 前兩歷史決議已解決

新華社報道，中共中央昨舉行新聞發布會，中宣部分管日常工作的副部長王曉暉、中央政策研究室主任江金權、中央黨史和文獻研究院院長曲青山等人出席。

分七部分 回顧過去展望未來

王曉暉說，全會最重要成果即是審議通過決議。他說前兩份決議均是在重大歷史關頭作出，現在離第一個決議制定已過去76年，離第二個決議制定也過去了40年，中共和國家事業、理論實踐均大大向前發展，「站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件」。

改革開放總體方向仍正確

王曉暉透露，決議有七個部分、兩大特點。一是與前兩個決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。「從建黨到改革開放之初，黨的歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的」。改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上前進方向是正確的。第二是決議「用較大篇幅總結黨的十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果」，「有利引導全黨全國各族人民以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代」。

全會公報指出，中共確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

江金權表示，「兩個確立」對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義，說明十八大以來的成就和變革，「根本在於有以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵」。

稱概括習思想屬決議突出亮點

王曉暉又稱，對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是決議的突出亮點和重大貢獻。曲青山則高度評價今次決議，指出是一篇馬克思主義的綱領性文獻；是新時代中國共產黨人牢記初心使命、堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言；決議是以史為鑑、開創未來，實現中華民族偉大復興的行動指南。

昨日國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中央紀委書記趙樂際分別召開黨組會議，學習十九屆六中全會精神。

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