美媒：峰會下周一登場 習或邀拜赴京冬奧

習APEC演講：亞太不應冷戰對立

新華社報道，習近平在題為《堅持可持續發展 共建亞太命運共同體》的講話中指出，面對疫情和全球經濟復蘇艱難，「亞太地區應該勇擔時代責任，發揮引領作用」。他說各方要把握大勢，主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢。「要堅持向前看、朝前走。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態」。

習近平強調，中國經濟發展一直同亞太區域合作進程相融相伴。中國如期實現全面建成小康社會，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程，這將為亞太地區帶來更大機遇。他表示，中國將打造高水平、制度型對外開放格局，持續優化營商環境，打造統一開放、競爭有序的市場體系。

另據美國新聞網站Politico周三引述美國一名官員稱，美國總統拜登與習近平預計15日晚間舉行視像會晤。該說法也被熟悉峰會安排的另一名非行政部門人士證實。報道稱此次峰會是重設美中雙邊關係的最大機會，但包括台灣、新疆與香港等議題，預計不會取得重大突破。不過，會談可能會就一系列議題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話及緩和貿易摩擦框架等。美國商業頻道CNBS昨（11日）引述兩個消息來源稱，習在峰會中或會邀請拜登出席明年2月的北京冬奧。