雙11電商避公布成交額 部分中小品牌成交破億

【明報專訊】雙11昨日（11日）正式開鑼。和往年不同的是，諸多電商巨頭截至目前未見公布實時成交額。但一些中小品牌實現跨越式增長，部分品牌甚至成交額破億（人民幣．下同）。不過，除部分地區因暴風雪影響封路可能會延長收貨期或使賣家無法及時發貨外，多省疫情亦令包裹或成攜帶新冠病毒的媒介，早前已有多地網友購買的物品被驗出新冠病毒陽性。
往屆的「天貓雙11全球狂歡季」，天貓、京東等銷售平台都會公布實時成交額，例如去年雙11的0時30分，天貓公布了實時成交額；京東也在0時9分，公布累計下單金額數據。但截至今日凌晨，京東在昨日下午2時許公布稱，累計下單金額突破3114億元，較前一年多約400億。值得關注是，在今年天貓雙11的線上媒體活動，也未見天貓GMV（成交額）大屏幕，向媒體展示實時成交數據。
購買力多集中日用品
據天貓公布的戰報顯示，截至昨日0時45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬；40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破億元大關。而從11月1日到11日0時45分計算，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過億，包括華為、鴻星爾克等國貨品牌，也有蘋果、歐萊雅等國際品牌。
京東數據亦顯示，家電成交額5分鐘即破20億，智能電視、洗衣機、冷氣機、拖掃機械人同比增長均超5倍，筆記本電腦成交額同比增長260%，嬰幼兒食用油和調味品成交額同比增長30倍。其中手機、雪櫃、平板電視、洗衣機、冷氣機位列成交額前五；牛奶乳品、紙巾、洗髮水、食用油、餅乾蛋糕位列銷量前五，顯示購買力均集中在並不貴價，優惠不高的日用消費品上。
東北大雪天氣影響出貨
和往年不同，今年雙11並不「順遂」，黑龍江雞西的秦先生在淘寶店經營大米糧油，由於天氣不能及時出貨，引起顧客不滿，他表示「客服回覆都快崩潰了，現在東北暴雪封路，運快遞的車都堵路上呢，希望買家稍安勿躁，多給一點時間」。他又稱如果因天氣等因素造成任何損失，不會讓顧客承擔。
有收貨人收涉疫快遞遭隔離
而在多地爆發疫情下，快遞包裹亦有可能成為「帶毒」工具。內蒙古二連浩特、河北晉州等地，均發現部分商品新冠病毒檢測呈陽性，全國多省緊急追查涉疫快遞。齊魯晚報消息，山東濟南的王先生因收到河北晉州的一件快遞，即被要求連夜做核酸檢測並立即居家隔離。健康時報也稱，有湖南長沙的網友近日因拆了涉疫快遞，健康碼變成黃色需居家隔離。