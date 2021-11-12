雙11電商避公布成交額 部分中小品牌成交破億

往屆的「天貓雙11全球狂歡季」，天貓、京東等銷售平台都會公布實時成交額，例如去年雙11的0時30分，天貓公布了實時成交額；京東也在0時9分，公布累計下單金額數據。但截至今日凌晨，京東在昨日下午2時許公布稱，累計下單金額突破3114億元，較前一年多約400億。值得關注是，在今年天貓雙11的線上媒體活動，也未見天貓GMV（成交額）大屏幕，向媒體展示實時成交數據。

購買力多集中日用品

據天貓公布的戰報顯示，截至昨日0時45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬；40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破億元大關。而從11月1日到11日0時45分計算，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過億，包括華為、鴻星爾克等國貨品牌，也有蘋果、歐萊雅等國際品牌。

京東數據亦顯示，家電成交額5分鐘即破20億，智能電視、洗衣機、冷氣機、拖掃機械人同比增長均超5倍，筆記本電腦成交額同比增長260%，嬰幼兒食用油和調味品成交額同比增長30倍。其中手機、雪櫃、平板電視、洗衣機、冷氣機位列成交額前五；牛奶乳品、紙巾、洗髮水、食用油、餅乾蛋糕位列銷量前五，顯示購買力均集中在並不貴價，優惠不高的日用消費品上。

東北大雪天氣影響出貨

和往年不同，今年雙11並不「順遂」，黑龍江雞西的秦先生在淘寶店經營大米糧油，由於天氣不能及時出貨，引起顧客不滿，他表示「客服回覆都快崩潰了，現在東北暴雪封路，運快遞的車都堵路上呢，希望買家稍安勿躁，多給一點時間」。他又稱如果因天氣等因素造成任何損失，不會讓顧客承擔。

有收貨人收涉疫快遞遭隔離

而在多地爆發疫情下，快遞包裹亦有可能成為「帶毒」工具。內蒙古二連浩特、河北晉州等地，均發現部分商品新冠病毒檢測呈陽性，全國多省緊急追查涉疫快遞。齊魯晚報消息，山東濟南的王先生因收到河北晉州的一件快遞，即被要求連夜做核酸檢測並立即居家隔離。健康時報也稱，有湖南長沙的網友近日因拆了涉疫快遞，健康碼變成黃色需居家隔離。