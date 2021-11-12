「三大需要」催生第三份歷史決議

據新華社發布的公報顯示，全會認為，總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要。此外，是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要；第三，是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永保黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

會議認為，全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，「從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功」，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。

不在根本問題現顛覆性錯誤

會議指，過去百年，中共已向人民、向歷史交出優異答卷。現在又面臨團結帶領中國人民踏上實現第二個百年奮鬥目標的新征程，要求「全黨要牢記中國共產黨是什麼、要幹什麼這個根本問題」，決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤。不難看出，這第三個「歷史決議」，不僅是要總結過去，也要引領未來。

（六中全會）