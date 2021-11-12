以獨立段落形式 評價江胡工作

公報提到，以江澤民為主要代表的中國共產黨人，在「國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗」面前，捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段分配制度，開創全面改革開放新局面，「成功把中國特色社會主義推向二十一世紀」。以胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，在全面建設小康社會進程中推進實踐、理論、制度創新，「抓住重要戰略機遇期，聚精會神搞建設，一心一意謀發展」，強調堅持以人為本、全面協調可持續發展，着力保障和改善民生，促進社會公平正義，推進黨的執政能力建設和先進性建設，「成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義」。

「中國大踏步趕上了時代」

公報總結鄧江胡時期稱，黨科學回答了建設中國特色社會主義的發展道路等問題，形成中國特色社會主義理論體系，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。中國實現了從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變、從生產力相對落後的狀况到經濟總量躍居世界第二的突破，推進中華民族「從站起來到富起來的偉大飛躍」。強調，「改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國特色社會主義道路是指引中國發展繁榮的正確道路，中國大踏步趕上了時代」。

（六中全會）