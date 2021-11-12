推動港局勢「由亂到治」

稱把握兩岸關係主導主動權

在推進祖國統一上，公報指，堅持一中原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

除了港澳台，此次公報從經濟建設、治黨等12方面，列舉十八大以來的成就。在堅持黨的全面領導上，公報指黨中央權威和集中統一領導得到有力保證、全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致。在從嚴治黨上，「管黨治黨寬鬆軟狀况得到根本扭轉，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」。

指外交在世界亂局轉危為機

經濟建設方面，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階。在維護國安上，國家安全得到全面加強，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗。外交方面，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，形容中國外交在「世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」，國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

（六中全會）