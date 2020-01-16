第三份歷史決議通過 習地位比肩毛鄧 習思想被譽當代中國馬克思主義 專家：鋪墊下個百年意識形態

中共二十大明年下半年召開

新華社昨刊發長達7400多字的會議公報，其中有關措辭摘錄自即將全文公布的《決議》內容。在公報中，簡要回顧了中共百年史，出現的5名中共領導人是毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤及習近平。其中習近平在十八大掌權後的篇幅有2500多字，超過4名前領導人的內容總和。

依據公報，毛澤東為代表的時期分為兩部分（見表）。第一部分是1949年前的新民主主義革命時期；第二個時期是1949年到1976年的社會主義革命和建設時期。鄧小平的功績，主要表現在1978年的十一屆三中全會以後。1989年的十三屆四中全會後，以江澤民為主要代表，除了「三個代表」，還指出在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗時，捍衛了中國特色社會主義等。

習近平篇幅超4前領導人總和

公報表示，2002年11月中共十六大以後，以胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，推進黨的執政能力建設和先進性建設，成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。在2007年10月胡錦濤的第二個任期，習近平升任常委，進入胡錦濤為總書記的領導班子。

公報顯示，對中共百年史的劃分，基本沿襲了此前傳聞的「三段論」方式。即毛澤東、鄧小平及習近平是三大領袖，而江澤民及胡錦濤是鄧小平政治遺產的餘緒。在公報中，前述5人均冠以「×××同志為主要代表的中國共產黨人」外，而習近平獨享「以習近平同志為核心的黨中央」這一措辭。

公報稱，全會指出，以習近平為核心的黨中央，以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，統籌國內國際兩個大局，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

積累「10個堅持」歷史經驗

全會認為，一百年來，黨領導人民進行偉大奮鬥，積累了10方面寶貴的歷史經驗，包括堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。全會強調，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。

今日出版的《人民日報》發表社論，稱新的歷史決議將是「一篇光輝的馬克思主義綱領性文獻，是新時代中國共產黨人牢記初心使命、堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言，是以史為鑑、開創未來、實現中華民族偉大復興的行動指南」。不過，內地政治學者吳強對本報表示，這份決議實際上是一種機會主義，利用兩個百年的時間差，為今年之後第二個百年作意識形態的鋪墊。

明報記者

（六中全會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676