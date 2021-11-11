「冬奧抗議區存廢看京防疫」 奧委會：合同列抗議權利 研如何踐諾

路透社報道，人權活動人士以中國對待新疆的維吾爾族和其他穆斯林少數民族的方式等為由，將目標瞄準明年2月4到20日舉行的北京冬奧會。而近日多國都有針對北京冬奧的示威活動，運動新聞媒體Inside the Games周二（9日）報道，有在美國的港人組織也分別在三藩市、伯克利、聖何塞、洛杉磯和丹佛示威，要求杯葛北京冬奧，因北京當局侵犯人權及在港強制實行《國安法》。

2008年京奧設示威區拒批示威

依照IOC的協議，舉辦奧運會期間需要設立示威區。在2008年北京夏季奧運會期間，曾在日壇公園、世界公園和紫竹院公園等公園設有3個指定的示威區域，但由於示威申請被拒，其間並無任何抗議活動發生。

薩馬蘭奇表示，保障抗議權利已經寫入了主辦城市的合同中。「這些是我們管理自己和（運動會）組委會之間關係的一套嚴格規則，在現階段還有一點要注意。現在有新冠疫情。而疫情改變了許多事情，」他說，「我們正在努力執行《奧林匹克憲章》和主辦城市合同中的所有規定。」

「但我們必須在中國和國際相關公衛機構制定的防疫保護措施的嚴格框架下進行。」薩馬蘭奇稱，「因此，如何實現這些必要的承諾，還在研究當中。同樣，這在很大程度上取決於現在到奧運會舉行期間，中國和賽事舉辦場館中的疫情情况。」

北京冬奧會期間將禁止國際遊客觀賽，不過本地觀眾將被允許入場。這與今年東京奧運會的做法不同，東奧比賽期間沒有任何現場觀眾。

7省39本土病例 京1高風險區

另據國家衛健委昨通報，內地前天新增本土病例39宗，分佈在遼寧、河南、河北、黑龍江等7省，此外，新增25宗隱形患者。截至昨日，內地共有8個高風險地區，其中設有冬奧會賽場的北京有1個，河北有2個。