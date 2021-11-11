彭博：習拜下周視像會面 不談領館重開

美中雙方去年先後關閉中國駐休斯敦總領事館及美國駐成都總領事館，彭博社昨日（10日）引述消息人士報道稱，會面不會討論重開兩間總領館。中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，今年以來兩國元首兩度通話，並同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。

美中關係委會 習賀信稱願管控分歧

另據新華社報道，美中關係全國委員會（NCUSCR）當地時間9日在紐約舉行年度晚宴，習近平和拜登分別致賀信。中國駐美大使秦剛在晚宴上宣讀習近平賀信稱，中美分別作為最大的發展中國家和最大的已發展國家、以及聯合國安理會常任理事國，兩國能否處理好彼此關係，攸關兩國和兩國人民根本利益、攸關世界前途命運。習指出，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

習近平強調，中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。拜登在信中表示，美中關係具有全球意義，今天世界正處於歷史的轉折點，從應對新冠疫情到解決氣候變化危機的現實威脅，解決這些挑戰和抓住諸多機遇需要國際社會更廣泛地團結起來。

此外，中國外交部發言人華春瑩昨宣布，應新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）邀請，習近平明日會以視像形式出席亞太經合組織（APEC）第28次領導人非正式會議並發表重要講話。