國台辦再提追究「台獨分子」 稱維護和平之舉

國台辦上周點名台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮3人為「台獨頑固分子」，稱懲戒清單在列者，可追究刑事責任，終身有效。新華社引述發言人朱鳳蓮昨日重申，對公然挑舋國家主權和領土完整的行徑絕不容忍，將依法懲戒「台獨」頑固分子。

除上周公布的禁止「台獨」頑固分子本人及家屬進入陸、港、澳，限制其關聯機構與大陸組織、個人合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，她未補充具體可能採取的懲戒措施還包括哪些，僅強調這是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。凡是膽敢以身試法者，必將依法受到懲戒。

陸委會：大陸政治勒索台灣

另聯合報報道，陸委會昨針對大陸對台軍演、設台獨清單等表示，製造台海緊張及阻礙兩岸正常交流的主要根源是北京當局，「他們拒絕和平對話、不斷政治勒索台灣，企圖操作武力威脅、法律制裁、外交阻撓及分化滲透等複合式施壓手段，強迫接受矮化的地位，更妄想其『一國兩制』台灣的發展路徑」，台政府將針對事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為。

抖音熱播網絡歌曲《2035去台灣》

此外，網絡歌曲《2035去台灣》近日在內地「抖音」App上傳播火熱，歌詞說要「搭動車去看台灣好風光」。朱鳳蓮稱，這首歌反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北遠景規劃的美好願望。她說希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。