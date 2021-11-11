美議員訪台國防部 聽取陸「懾台」簡報 中國：同台獨玩火終燒身 美：此行符台灣關係法

聯合報報道，美國參眾議員前晚搭乘美方軍機從菲律賓飛抵台北松山機場。美國防部發言人柯比（John Kirby）在媒體簡報被問到此事時表示，這是國會訪問團，使用美方軍機並不罕見。他指出，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年的第2次，並不罕見，這是正常情况，也符合美方在台灣關係法的義務。台灣關係法獲得歷任政府支持，包括民主黨與共和黨政府，以協助台灣強化自我防衛需求。

友台議員科尼10餘軍官助理隨團

訪問團共13人，包括美國共和黨籍參議員科尼（John Cornyn）等6名參眾議員，還包括軍官及助理等10餘人，當中有1名美軍上校1名上尉。訪問團還將與總統蔡英文見面。科尼是共和黨著名的「友台」參議員，日前與參議院外交委員會共和黨籍副主席里契（Jim Risch）一起提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案，旨在「增強跨台海威攝與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫的能力」。

聯合報引述知情人士表示，美國參眾議員抵台交流，近年來算是頻繁，有時也會跟立法院、直轄市議會交流等，但幾乎都會大張旗鼓，但這次這麼低調，想必有任務在身，據知聚焦在國防，無論是兩岸或對台軍售等，都有可能，參眾議員可能是研擬台灣相關法案，與台方慎重討論，跟以往單純交流有很大不同。

台情報次長述解放軍「擾台」情况

科尼一行車隊昨日下午2時30分左右進入台國防部，與國防部官員會晤約一小時後離開。據悉訪台團由參謀本部情報參謀次長楊靜瑟接待，並簡報解放軍近期對台威懾現况。台防長邱國正料亦有陪同。對於美參眾議員團訪問國防部，國防部發言人史順文表示沒有相關評論。

中新社報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，堅決反對美國同中國「台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。她稱民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。外交部發言人汪文斌則敦促美方有關議員認清形勢，與「台獨」勢力勾連是危險的遊戲，同「台獨」一起玩火終將引火燒身。一切同中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑，如同蚍蜉撼樹，注定以失敗告終。

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