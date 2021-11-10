黑龍江疫情重災區 黑河懸賞10萬尋毒源

【明報專訊】內地新一輪疫情中，黑龍江省黑河疫情有多條傳播鏈。當地前天（8日）發布公告，稱查找本輪病毒源頭、查清傳播鏈條，需要打一場疫情防控的「人民戰爭」，呼籲民眾提供病毒溯源線索，提供有價值線索、幫助成功溯源者可獲10萬人民幣（約12萬港元）。
本輪疫情中有984宗本土個案，集中在黑龍江有253宗，其中黑河佔247宗。黑河前日再新增7宗個案，當地市委宣傳部官方微信同日發布通告，要求發現偷渡、走私、非法狩獵等違法行為線索，要立即報告市公安局；10月以來，有網絡代購進口商品的人員（重點是冷鏈食品），要立即消毒商品和包裝，送疾控中心檢測；發現曾與確診者接觸的人、物、地等可疑傳播線索，要立即報告。通告又強調，故意隱瞞、拒提供真實情况影響溯源工作的人，將被從嚴從重查處。
另外，新疆伊寧市公安局通報，指當地多名網民在微信群內散播「6點封城」、「伊寧市發現病例」等涉疫信息，造成不實信息被擴散。兩人被罰行政拘留10天，另有3人被罰行政拘留5天。
內地昨日通報，前日新增62宗確診，當中43宗是本土病例，分佈於8個省市，以12宗的河北為最多。四川成都出現「1傳13」感染鏈，當地成華區、錦江區有小區前晚連夜做核酸檢測，有居民指「做到凌晨4時」。