黑龍江疫情重災區 黑河懸賞10萬尋毒源

本輪疫情中有984宗本土個案，集中在黑龍江有253宗，其中黑河佔247宗。黑河前日再新增7宗個案，當地市委宣傳部官方微信同日發布通告，要求發現偷渡、走私、非法狩獵等違法行為線索，要立即報告市公安局；10月以來，有網絡代購進口商品的人員（重點是冷鏈食品），要立即消毒商品和包裝，送疾控中心檢測；發現曾與確診者接觸的人、物、地等可疑傳播線索，要立即報告。通告又強調，故意隱瞞、拒提供真實情况影響溯源工作的人，將被從嚴從重查處。

另外，新疆伊寧市公安局通報，指當地多名網民在微信群內散播「6點封城」、「伊寧市發現病例」等涉疫信息，造成不實信息被擴散。兩人被罰行政拘留10天，另有3人被罰行政拘留5天。

內地昨日通報，前日新增62宗確診，當中43宗是本土病例，分佈於8個省市，以12宗的河北為最多。四川成都出現「1傳13」感染鏈，當地成華區、錦江區有小區前晚連夜做核酸檢測，有居民指「做到凌晨4時」。

（綜合報道）

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