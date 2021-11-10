張展獲無國界記者提名勇氣獎 獄中健康續惡化 美籲放人

官媒同日慶祝內地記者節

11月8日是內地的記者節，官媒發長文高調慶祝之際，外界關注在獄中絕食的張展。無國界記者（RSF）當地時間周一公布新聞自由獎的提名名單，設有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）3項獎項。「勇氣獎」提名簡介提到，律師出身的張展，於2020年2月前往爆疫地武漢採訪。儘管遭受當局不斷威脅，她透過社交平台上傳的報道獲大量轉發，成為當時疫情的主要獨立消息來源之一。

RSF：張為武漢爆疫一大獨立消息來源

張在去年5月被捕，同年底被以「尋釁滋事」罪判囚4年。RSF簡介提到，張展被捕後展開絕食抗議，卻被強行灌食。外界擔憂，她可能繼續遭受酷刑和虐待；RSF上周四曾公開呼籲釋放張展。

頒獎將於本月18日舉行，與張展一樣獲提名勇氣獎的有3名女記者。本港「立場新聞」則獲提名獨立獎。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）昨日在例行記者會上，亦提到根據多份報道，張展正瀕臨死亡，美國深切憂慮張展日益惡化的健康，美國與其他外交使團，一再對她被任意拘押、在拘押期間受到的虐待表示嚴重關切。「我們再次呼籲，中國立即無條件釋放她，並呼籲北京尊重新聞自由和人民自由表達意見的權利。」

《華盛頓郵報》周日（7日）以社論聲援張展，稱她勇敢嘗試記錄武漢在最初幾周的混亂與災難，是「一場迫在眉睫的災難中的哨兵」，其新聞工作不是犯罪，不應再在監獄待上片刻，不應因此喪命。

上月底，張母與張展視像通話後，曾指張展「要人扶着走路，說話時，頭都無力揚着」。她的胞兄張舉近日多次發帖，透露張展身高1.77米，但體重不足40公斤，擔心她可能活不了太久，「在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子」。張舉稱已委託律師尋求保外就醫，但認為「機會渺茫」。Twitter中文圈以及人權組織近期亦一直聲援張展。