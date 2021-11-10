美抗一帶一路 最快1月公布投資非洲基建

派員訪兩國 一屬帶路伙伴

白宮周一（8日）刊出美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）的聲明，稱主管國際經濟事務的副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）上周率領代表團訪問加納和塞內加爾，代表團分別與加納副總統和財長，及塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）和經濟部長會晤，探討當地適宜美國投資的基建項目。塞內加爾於2018年與中國簽署一帶一路合作文件。

今年6月，G7推出美國領銜的B3W倡議，目標在2035年前填補發展中國家投資基建所需的資金缺口，稱可為各國提供有別「一帶一路」的另一選項。路透社周一引述美國一名官員稱，相關計劃或將於12月的G7會議中敲定，美國打算明年1月投資5至10項大型基建。

華：合作領域廣 不存在取代

據中新網報道，外交部發言人汪文斌昨日回應稱，「一帶一路」倡議提出8年來，始終堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續的高質素發展理念，推動建成了大批合作項目，已成為廣受歡迎的國際公共產品和規模最大的合作平台之一；中方認為世界「需要搭橋而不是拆橋」，是互聯互通而不是相互脫鈎。「希望美方拿出實實在在的行動，推動世界各國共同發展振興。」

明報記者

（中美角力）