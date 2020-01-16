台：陸「漸進式」威脅 圖「不戰奪島」 國防報告倡後備軍力增編 解放軍同日「針對台獨」演習

據中央社報道，台國防部戰略規劃司國防政策處長鄧克雄在發布會上指出，國防部自1992年以來每兩年出版報告書，今年以「打造堅韌新台軍」為主軸，突顯「當前戰略環境及中共日益升高對台軍事威脅」。

指陸舉動耗台戰力挫民心

未達戰爭門檻

報告書內容首次提及，近年大陸對台操作「灰色地帶」威脅，威脅可分為軍事與非軍事手段，前者如解放軍軍機頻繁飛入西南空域、東沙島周邊展開針對性演練；後者包括快艇衝撞台灣海巡、抽砂船違法於台灣周邊海域作業等。報告書稱，這類手段往往具模糊性，未達戰爭門檻，以「切香腸戰術」漸進式提升威脅，運用政軍實力塑造有利形勢，「不僅消耗我方戰力，亦動搖我民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成其『不戰奪台』之目標」。

報告書還提出「精進教召訓練」，指出為迅速恢復台灣後備軍人戰鬥技能，強化教育召集訓練強度，將原本「兩年一訓、每次5至7天」調整為「年年施訓、每次14天」，明年起試行。同時依整體防衛作戰需求檢討後備兵力，在今年編成2個步兵旅、1個後備部隊訓練中心基礎上，至2024年前再編成3個步兵旅、兩個後備部隊訓練中心，與常備部隊共同組建防禦體系。

提灰色地帶威脅

學者：盼全民警惕

報告書亦將「認知作戰」、網絡假資訊等歸入「灰色地帶」威脅。中央社引述台灣國防安全研究院國家安全研究所所長李哲全表示，將認知作戰等納入報告書，目的是希望台灣民眾「正視灰色地帶對國安可能造成的威脅」，稱其不同於宣傳文化、軟實力，而是刻意將資訊包裝，使受眾讀起來不覺有異，長遠會造成潛移默化的影響。李稱，認知作戰就在台灣民眾每一天的生活中，「務必特別小心」。

另邊廂，新華社引述解放軍東部戰區新聞發言人施毅昨日表示，東部戰區當天組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力，行動是針對「有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和『台獨』分裂勢力活動」。他說，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，據台灣國防部公布，昨日解放軍1架運-8偵察機、1架運-8反潛機及4架殲-16戰機飛入台灣西南空域。

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