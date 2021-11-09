成都環球中心涉疫封閉 多人逃走

國家衛健委早前通報，內地本輪疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起，汕頭大學的病毒學家常榮山從各地感染情况分析認為，輸入型感染已經造成當地的隱秘流行，比如「黑河就是點狀分佈的，它不是聚集性造成的，說明當地的情况是比較嚴重」。「八點健聞」引述德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒所陸蒙吉認為，想要切斷全部傳播鏈，必須足夠快地追蹤到感染者，但基層檢測能力有限，這對春運及隨後各地需面臨的疫情防控帶來重大影響。

四川成都高新區環球中心昨曝涉疫封閉做核酸檢測時，有多名男女從綠化帶逃離。工作人員證實事件，當地警方稱尚未追查到逃離者。由重慶赴杭州採訪的《中國經營報》記者程維稱，他抵達杭州後被當局以來自高風險地區為由，將其申領的當地健康碼變為黃色，並強制隔離21日。

（綜合報道）

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