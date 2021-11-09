暴雪來襲 9省交通癱瘓 內蒙古最少1死 教育部門促停課

據中新社報道，截至昨天上午8時，黑龍江黑河、伊春、齊齊哈爾等9地市最大積雪深度達17厘米。吉林省13個市縣亦遭暴雪襲擊，各地新增積雪深度達10厘米到28厘米。多班列車停運，京哈高速、長春繞城高速等14個高速入口被關閉；長春龍嘉國際機場、延吉朝陽川國際機場等或關閉或調減航班。當地應急管理局發布緊急通知，要求全市中小學和幼稚園停課一天，班線客運和旅遊包車全線停運。

遼寧積雪逾35厘米

遼寧多地積雪深度超過35厘米，高速公路被全部封閉，12市客運站亦全被關閉，鐵路部門也臨時停運部分旅客列車。瀋陽市桃仙國際機場臨時關閉；多城沿海港口停止作業和船舶進出。瀋陽市應急辦啟動低溫雨雪冰凍災害四級應急響應。瀋陽教育局發布緊急通知，要求學校、幼稚園及校外培訓機構停課一日。央視則報道稱，昨上午6時許，遼寧鞍山千山區大屯鎮農貿市場因積雪發生坍塌，多台車輛被砸。鞍山市氣象部門稱降雪量超11月份歷史極值，部分地區積雪超過38釐米。

多地海陸空交通受阻

內蒙古通遼氣象台稱，該市正經歷有氣象紀錄以來最強暴風雪天氣，積雪深度在6厘米至50厘米。當局先後發布3期暴雪紅色預警和4次道路結冰黃色預警，並啟動重大氣象災害二級應急響應。全市學校停課、機場關閉。轄區內高速實施臨時管制。暴風雪造成當地8個旗縣區受災，受災人口達5609人，因災死亡1人，直接經濟損失3446餘萬元人民幣。

因應寒潮，應急管理部前天召開視像調度會議，要求對寒潮天氣帶來的安全風險作前期部署，並印發通知，要求各地高度重視近期寒潮和今冬明春低溫雨雪冰凍災害防範應對工作，及時採取有效防災減災措施，組織救援救災行動，安排好受災群眾生活。