六中召開 消息：毛鄧習成「三大領袖」 確立「三段論」

京西賓館召開 警方加強戒備

本次六中全會循例在隸屬於軍方管理、位於西長安街的京西賓館召開。昨早，京西賓館一帶警方加強戒備並作交通管制。新華社報道，習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。此前，官媒稱，討論稿聽取各方人士代表的意見。各地區各部門各方面和中共十九大代表對決議稿給予肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容。

會議召開當日，新華社繼續刊文造勢。在題為〈不可逆轉的歷史進程——從以習近平同志為核心的黨中央引領新時代變革性實踐看實現中華民族偉大復興〉的萬餘字長文中，在回首中共百年史時，僅點出三名領導人的名字。文章稱，「新中國成立前夕，毛澤東同志這樣希冀民族的未來」，「改革開放新時期，鄧小平同志如是展望21世紀的中國」，「今天，當中國特色社會主義進入新時代，世界迎來百年未有之大變局，習近平總書記以大國大黨領袖的宏闊視野、歷史擔當和博大胸懷，究天下之變，解時代之問，為建設更加美好的世界提供思想指引」。

江胡列鄧政治遺產 突顯習功績

京城消息人士此前對本報分析，新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，進一步突出習近平的功績。即前中共總書記江澤民、胡錦濤屬於過渡階段，貫穿百年的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。知情人士稱，新的決議在徵求意見過程中，給予江胡很高的肯定，但將二人列入第二代領導核心鄧小平政治遺產的餘緒。

明報記者 龐皎明