新疆現美航母模型 鄰近導彈靶場 路軌模擬船艦移動 外交部：不了解

USNI News根據美國商業衛星公司Capella Space公司提供的雷達成像，可在一片沙漠裏清楚看出一塊航母形狀的平面；透過商業衛星公司Maxar衛星影像從上方觀察，平面有完整美軍航艦外形輪廓，但沒有艦島、飛機起降設備等細節，有兩個目標區因清晰的外形輪廓，可識別為航艦標靶。而模擬其他艦艇的標靶則看來更為精細。從衛星圖像看，這些標靶上有許多似乎為儀器的筆直標桿，也或者是當雷達反射器之用，模擬艦艇的上部結構。

標靶無艦島等設備 料安裝雷達反射器

新的複合設施還有大面積的軌道系統。Maxar一張攝於10月9日的影像顯示，一個75米長、上面佈滿儀器的標靶，模擬航母電磁和紅外信號，並且記錄打擊效果。標靶被置於一段寬6米的軌道，極可能是用於模擬移動中的大型船艦。

無打擊痕迹 分析指標靶精密

據商業情報公司AllSource Analysis分析，這些可能當成美軍艦艇的標靶，能做為執行搜索與瞄準測試時的模擬目標，標靶周遭目前還看不出有武器打過的痕迹。根據周遭沒有彈坑及標靶上有諸多類似傳感器物件來研判，新場址很可能是要反覆使用。有別於伊朗在波斯灣設置的粗糙美軍航艦標靶，衛星影像顯示中國的標靶遠為精密，標靶上甚至不乏諸多儀器供模擬之用。

綜合過去的衛星圖像推斷，中方最早是在2019年3到4月間建置新的航艦標靶，其間幾次重建後於當年12月被整個拆除，但塔克拉瑪干沙漠靶場今年9月底重新啟用，目前發現的設施大多是10月初建成。有關的場地鄰近解放軍測試「航艦殺手」東風-21D（DF-21D）反艦彈道導彈的靶場。解放軍的火箭軍部隊負責數款反艦彈道導彈計劃。陸基東風-21D的射程約1500公里，彈頭為機動重返載具供打擊船艦之用；較大的東風-26（DF-26）射程約3700公里。

USNI News指出，這並非中國首次在沙漠設置航艦標靶，2003年以來外界就發現中國在甘肅的雙成子有等比例航艦輪廓的水泥平面被當成標靶，有多次打靶過的彈坑並經常修復，但這次新疆塔克拉瑪干的新設施更為完備，更能模擬想要的目標。

以美軍當假想敵罕見

解放軍曾在內蒙古的朱日和基地建設模擬台灣總統府等做打擊訓練的建築，但以美軍作為假想敵的設施被曝光則甚為罕見。報道指出，新設施會供哪些武器測試尚不清楚，但從現地能看出的複雜與精細程度表明，解放軍正繼續強化嚇阻力量，以削弱美國海軍靠近中國的能力，尤其針對美軍航艦打擊群。

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