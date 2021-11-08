陸電競隊《英雄聯盟》奪冠 網民「找數」裸跑慶祝

《英雄聯盟》（League of Legends）是由遊戲公司（Riot Games）開發的多人在線競技類遊戲，於2009年10月上線。《英雄聯盟》全球總決賽是全球知名的電子競技賽事之一，被稱為S賽，由2011年開始舉辦，今年決賽被稱為S11。參賽選手均來自各大賽區頂尖水平戰隊，只有在每一年職業聯賽中表現出色的隊伍才有資格參賽，去年S10決賽在上海舉行，中國戰隊SN不敵韓國戰隊獲得亞軍。

5盤3勝挫韓國隊

據中新社等內媒報道，本次總決賽賽制為五局三勝制，賽前中國與韓國戰隊均曾表示會以3：0拿下比賽，但賽事的激烈超乎雙方想像，使得雙方奮力拼殺滿5局。首局中國EDG戰隊「高地團滅」（全殲）對手先下一局；接下來的兩局中，韓國DK戰隊在團戰中把握住機會連贏兩局，比分一度佔優。但在第四局中，中國EDG戰隊又在團戰中取勝扳回一局，使比賽白熱化進入2：2決勝局。最終中國EDG戰隊成功壓制住韓國DK戰隊的反攻，以盤數3：2取勝。

比賽結束後，EDG戰隊全體隊員站在舞台正中央，舉起象徵冠軍的「召喚師盃」。這是成立於2013年的EDG電子競技俱樂部首次奪得英雄聯盟全球總決賽冠軍，也是中國戰隊第三次奪得全球總決賽冠軍。

賽事官方籲「理性慶祝」

中國隊奪冠的消息，引發內地年輕人通宵狂歡慶祝，紛紛履行早前的「賭約」甚至「裸跑」慶祝。「英雄聯盟賽事」官方微博緊急發文，呼籲理性慶祝，遵守秩序。央視昨凌晨第一時間在微博發文慶祝，在短時間內便獲得逾18萬評論和超過30萬次轉發。中國隊奪冠的消息登上微博熱搜第一，截至昨中午11時許，「EDG奪冠」話題榜閱讀量達到22.6億，並引發265.8萬討論。