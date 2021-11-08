模擬核心艙遭撞擊 神舟太空人出艙演習撤離

據《人民日報》、央視等內媒報道，翟志剛、王亞平先後從天和核心艙節點艙成功出艙，中國首名出艙太空人翟志剛時隔13年再次出艙；王亞平則成為中國首名執行出艙任務的女太空人，邁出中國女性艙外太空行走第一步。

另據官方的微博帳號「我們的太空」，兩名出艙太空人在機械臂支持下，配合開展機械臂懸掛裝置與轉接件安裝和艙外典型動作測試等作業。其間在艙內的葉光富配合支持兩人開展艙外操作。

報道稱，太空環境複雜又危險，太空站面對的主要威脅之一，是來自外部碎片的撞擊，這次演練的主要目的，就是確保太空站損壞失壓後，太空人能夠安全撤離。演練以太空站失壓報警開始，翟志剛以儀表作出判斷，葉光富則打開應急氣瓶，確保艙內壓力穩定。

王亞平和葉光富關閉天舟二號和天舟三號艙門，僅用幾分鐘，3名太空人就撤離到了神舟十三號返回艙。報道稱，整個演練「天地」配合順暢，處置快速得當。

中國航天員中心航天員系統副總設計師王春慧表示，在太空站設計以太空人的生命安全為設計的最高標準，所以太空站在設計時考慮了各種的故障預案，包括失壓、失火等都在設計範圍內。