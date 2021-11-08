六中今開鑼將審歷史決議 專家：助習鞏固權力

官方《人民日報》、新華社近日已接連刊登「新時代的關鍵選擇」系列報道、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿前瞻六中全會 ，回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數自十八大（即習上任以來），在習近平帶領下中國取得的成就。《人民日報》昨日則聚焦軍改，稱習近平着眼於實現中華民族偉大復興的中國夢，圍繞實現黨在新時代的強軍目標，親自謀劃、部署、推動一系列重大戰略和重大決策，引領國防和軍隊現代化在關鍵時刻作出關鍵抉擇。比如，提出新時代黨的強軍思想、全面推進政治建軍等。

官媒接連刊「習帶領下各成就」

今日正式開幕的六中全會，一連四日的會期主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。將審議通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。對於這份中共百年史的第三份「歷史決議」，《人民日報》稱，將回答兩個重要問題：一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。

另據法新社引述哈佛大學中國問題專家賽奇（Anthony Saich）分析，這次的《決議》將與前兩次不同，不會象徵與過去切割，「相反的，它將表明習近平是建黨以來歷史進程的自然繼承人，有資格領導新時代」、「目的是鞏固習近平作為中共光輝歷史的自然繼承人」。

美國外交關係協會中國研究專家明克勝（Carl Minzner）則表示，六中全會的核心問題是「他（習近平）可能走多遠？」他說，「決議的用詞和內容可能暗示習近平的自我形象期許：是與毛澤東和鄧小平並列，還是僅僅與毛澤東平起平坐？」