被列「台獨」清單 蘇貞昌：中國比民初還野蠻

據中央社，蘇貞昌昨被問到列入「台獨」清單，他稱民國初年袁世凱稱帝，當時孫中山到北京，袁沒有抓孫。現在中國卻對「民主、獨立國家」的台灣愛國人士說要懲處，「這是荒唐，這是顯示中國比民國初年還要野蠻」。

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進則表示，大陸此次禁止「台獨」分子和家人前往陸、港澳地區，尤其是限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，將產生威懾擴散。目前或有計劃在大陸發展的機構，都將「躲他們遠遠的」，從而斷掉他們和家族很大一部分財路。

央媒：反分裂法須修改與細化

另外，大陸《人民政協報》前日刊登文章，稱施行了16年的《反分裂國家法》，到了必須盡快修改和細化的時候。文章提出三大理據，首先是該法不適應新的台海形勢、島內及國際形勢變化，其次是全文只有短短9條，並只有針對組織犯罪的條款，但台灣「更多的是個體犯」，應該加進「台獨」個人、外國組織和個人犯罪條款的內容。而第三，就是反制美國的《台灣關係法》。文章又稱，大陸正制定對「台獨」頑固分子終身追責的法律。