習馬會6年 馬英九籲重啟和平大橋 稱當年無人認為兩岸會打仗 今成「最危險地方」

國家主席習近平與馬英九於2015年11月7日在新加坡舉行會面，是海峽兩岸自1949年分治66年後，雙方最高領導人的首次會晤，象徵馬任內兩岸史上最大突破。會中主要就和平的兩岸關係交換意見，雙方沒有簽署協議或發布共同聲明。

稱「九二共識」是共同政治基礎

馬英九昨表示，當時雙方排除萬難，求同存異，只為了替兩岸建造一座可長可久的跨海和平大橋。「習馬會」是兩岸和解制度化過程中，水到渠成的結果。代表他執政8年，兩岸能透過對話，避免誤判，促進交流，維持兩岸和平繁榮，維護區域安全穩定。最重要的是兩岸有共同政治基礎「九二共識」，也才有兩岸的互信。馬續稱，民進黨的蔡英文在2016年當選台灣總統後，承認九二香港會談的歷史事實，但不承認存在「九二共識」。並主張九二共識是國共兩黨私下所形成的共識，不代表台灣整體意見，兩岸關係急轉直下。

馬英九認為，兩岸領導人會面的「習馬會」以及他執政的8年，是兩岸情勢最穩定、和平繁榮，最能對等尊嚴交流，對中華民族共存共榮最有幫助，也能堅守台灣利益的階段。但現在，他為兩岸情勢險峻，感到無比憂慮。他說，6年前的今天，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰；今年5月，台灣卻被英國《經濟學人》視為「地球上最危險的地方」。兵凶戰危，如何避免戰爭發生，是領導人最基本的責任。在「習馬會」6周年的今天，誠心期盼兩岸能重建互信，台灣人民安心，讓世界局勢穩定。

他呼籲總統蔡英文，如果沒有解決困境的良方，就根據「九二共識」重啟兩岸和平大橋，在這個基礎上，兩岸領導人會面，為兩岸避戰謀和；又呼籲大陸當局以和平方式處理兩岸問題，並尊重台灣的民主體制。

賴清德：每天被戰機騷擾

也不會放棄民主

另據中央社報道，台灣副總統賴清德昨日上午應大洛杉磯台灣會館基金會之邀，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表演說，他表示「台灣」這塊閃亮的民主招牌，是從1949年以來，由這塊土地上的人民一起共同擦亮，「就算中國一天派數十架次戰機來騷擾，我們也不會放棄對民主的堅持！」

他指出，台灣的任何軍事現代化、科技化發展，後備軍力強化，以及組織改造，都不是為了「攻擊」，而是為了「防衛」。他說，台灣人民很期盼中國能真正的民主化，並停止對香港、西藏、新疆的迫害。

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