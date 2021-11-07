維族漢承包棉田 變身棉農

BBC引報告：

兵團轉移21萬人採棉

去年12月15日，總部位於美國的智庫「國際政策中心」（Center for International Policy）發布報告稱，每年有50多萬新疆人被迫從事棉花採摘工作。BBC前駐華記者沙磊當日引述報告數據稱，有文件顯示2018年，阿克蘇及和田地區「通過勞動力轉移」，派出21萬名工人，跨地區為中國準軍事組織新疆生產建設兵團採摘棉花，2020年阿克蘇地區需求142,700名工人勞動力，很大程度通過「勞動力轉移」滿足條件。

不過，艾尼稱自己過去在阿克蘇等地採棉花，並非被迫。「我們都是網上看到廣告後，自己聯繫棉花種植戶，談好價錢後到棉田去採棉。兵團則將工作外判。一般情况下，一個採棉工在採摘月份，一個月能有5000元上下的收入。」這筆錢對10年前的南疆地區而言，大約相當於一個人年收入的20%。「工資高，大家都願意去，沒有人被強迫。那時候口裏（指內地）的人，也會坐火車到新疆來採棉花。」

艾尼說，2009年前，新疆還是普遍使用人工採摘棉花。當時採棉工除負責採棉外，還要將地裏採下的棉花搬運到拖拉機上。自2010年開始，一些面積較大的棉田開始採用採棉機作業。艾尼認為，使用採棉機是大勢所趨。因為採棉工每採一公斤棉花，可獲1.8至2.2元報酬。但如果使用採棉機，100畝棉田所耗採摘費用將降至5000至8000元。「機器採棉花效率高，但不能採乾淨，這時候就需要人工補採。」至於採棉工來源，艾尼表示會有長期合作的採棉工和曾經一起採棉的工友上門找他。

20萬年收入 棉農看好市場

2011年，艾尼與妻子以每畝220元的價格，向棉農承包約120至130畝棉田，負責棉田日常管理，包括撒藥和施肥等，每月可獲5000元收入。按棉花約4個月的生長周期，艾尼與妻子可獲得2.6萬元收入，除掉必要開支，純收入約1.6萬。若再加上採棉花的收入，夫婦二人每年可存銀行的收入約兩萬餘元。基本與內地農民每戶年均收入脗合；後來他們夫婦二人開始自己承包土地種棉花，種植面積也逐步擴展到200多畝，他也從一個採棉工，成為一個棉農。

艾尼表示，以種棉收入而言，去年已達年收入20萬的目標。「種棉花、摘棉花都是我們自願的，收入也歸自己支配。根本不存在西方所說的強迫勞動。」對於西方指摘新疆所帶來的負面影響，他稱不會放棄自家賴以為生的種棉工作，「今年我還聯繫了600畝土地，明年開始準備擴大種植到800畝」。