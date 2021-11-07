立足新疆慳成本 紡織廠自稱「脫貧中堅」

4月2日，雄鷹紡織以名譽權糾紛，向喀什中級法院申請判令鄭國恩停止侵害、消除影響、恢復名譽、賠禮道歉和賠償損失。洪龍珠稱，他從山東青島帶着1000多萬人民幣畢生積蓄到和田開設工廠，因出口服裝利潤微薄，將工廠設在新疆，可減少原材料運輸和生產成本。本來工廠已走上盈利正軌，未料鄭國恩的報告，不僅使很多少數族裔失去工作和收入，亦使企業面臨生存危機。

洪龍珠是朝鮮族，同屬少數族裔。他表示，南疆的維族人多以農牧民為主，他的廠和諸多已倒閉的紡織企業一樣，是新疆脫貧攻堅的中堅力量。他說，若要將從事農牧業的維族人培訓成為一名產業工人，耗費精力與時間頗大。「難道維吾爾族就只能做農牧民，沒有到工廠打工的權力嗎？通過自身努力改變生活就違反了人權嗎？」洪龍珠說。

歐美籲遷離新疆 廠方斥礙進步

在受制裁期間，有歐美合作伙伴向洪龍珠提出，只要企業遷出新疆，不僱用維族工人，便不會受到影響，否則不僅訂單難以保障，連資金往來都會受限。他質疑以「強迫勞動」為由制裁新疆的棉紡企業，真實目的是為了逼企業離開新疆，阻礙維族民眾進步，成為新疆乃至中國發展隱患。

稱訴訟讓鄭國恩「正確」認識新疆

截至目前，法院要求鄭國恩應訴的傳票已經寄出，但未獲得鄭國恩是否應訟的回應。洪龍珠表示，因案件屬民事訴訟，希望鄭國恩不要過於擔憂是否會被當局扣留，「中國也是講法制的。你要還是擔心，就派一個委託律師過來。我們當面辯一辯新疆究竟是不是你形容的新疆」。他表示，更希望這次訴訟能夠使鄭國恩正確認識中國和新疆。