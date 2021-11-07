路透推演對台動武6可能 最嚴重東亞恐變大戰場

指美與盟友會對大陸制裁禁運

路透社訪問約12名軍事戰略專家和15名現、前任台、美、澳洲和日本軍官，借鑑軍方及專業期刊與官方文獻，分析解放軍武統台灣行動包括封鎖馬祖、攻佔金門、通關限制、全面封鎖、空襲與導彈攻擊，以及全面登陸。前5種情况認為台灣需藉美國及美國盟友力量進行抵抗，而美國及盟友在對台進行支援的的同時，會加強亞洲部署，同時對中國大陸實施經濟或技術制裁與禁運。一旦解放軍全面登陸台灣，則美日澳將聯手攻擊中國，幾小時內東亞將變成大戰場。

專題稱，上述情景僅屬推測，無法確定情勢是否會按前述軌迹發展。但認為兩岸緊張局勢加劇，偶發事故或誤判隨時可能成為衝突催化劑。不過，解放軍現已對台灣發起「灰色地帶」戰爭，包括幾乎每天的脅迫性軍事演練、巡邏和監控等活動，只是還不到武裝衝突的地步。

胡錫進：和平統一仍有機會

中央社引述台軍事專家分析認為，解放軍下步會攻台佔東沙群島。但台國安局長陳明通4日表示，兩岸關係雖然趨緊，但仍未到動武程度。並稱蔡任內不會發生「攻佔東沙『以戰逼談』情况」。《環球時報》總編輯胡錫進上周一曾稱，外界對大陸武統猜想日盛，是大陸對台軍事威懾起了作用。以大陸實力，統一肯定能實現，且有強烈戰略需求。但認為和平統一仍有機會，而大陸會選擇對整體國家戰略最有利的方式和時間推進。

國台辦5日開出「台獨頑固分子」清單，解放軍微博帳號「鈞正平」評論稱「拉清單只是開始，對待數典忘祖敗類，中國人民絕對不會手軟」。但強硬態度惹來台藍營擔憂，《聯合報》短評認為，綠營可能會藉勢化解藍營四大公投的能量。