新華社刊13000字特寫 「習是駕馭歷史潮流核心人物」

新華社的特寫近13000字，並用「像愛父母那樣愛老百姓」的黨的總書記、眾望所歸的領導核心、讓國家強起來的戰略家實幹家、開闢新境界的時代變革者、胸懷天下的大國領袖，以及繼往開來的領航人這六個小節，來敍述習近平如何帶領中共「奮進新征程」。此前報道稱，六中全會的主要看點，就是中共的「第三份歷史決議」，外界也紛紛分析可能會有什麼內容。法新社引述哈佛大學甘迺迪政府學院艾什民主治理和創新研究中心主任賽奇（Anthony Saich）稱，今次會議的目的是鞏固習近平的歷史地位，「作為中共『光輝歷程』的自然繼承者」。

其實從這篇特寫中，似已「揭示」了相關內容。在「眾望所歸的領導核心」一節，強調中共十八屆六中全會確定習核心地位。中共十九大確立習近平新時代中國特色社會主義思想。隨後該思想被寫入黨章和憲法，習強軍思想、經濟思想、生態文明思想、外交思想、法治思想也相繼確立。又引述中央黨校（國家行政學院）教授辛鳴說，像毛澤東、鄧小平一樣，習近平再次成功推動了馬克思主義中國化時代化——這正是中共百年來取得成功的基本經驗。

黨校教授：習引領復興歷史進程

另一名中央黨校（國家行政學院）教授韓慶祥在「讓國家強起來的戰略家實幹家」這節則說，實現中華民族偉大復興有四個里程碑。第一個是1921年中共誕生；第二個是1949年新中國成立；第三個是1978年開始的改革開放；第四個則是中共十八大後中國特色社會主義進入新時代。在這節裏，稱習近平發起的新一輪改革，是對鄧小平改革的繼承，又有新的突破。韓慶祥也說，習近平新時代中國特色社會主義思想經歷了實踐檢驗，「它有效引領了實現中華民族偉大復興的歷史進程，它影響了整個世界」。

人類命運共同體影響世界

習近平的「人類命運共同體」理念，也被看成是繼毛澤東「三個世界」理論、鄧小平「和平與發展」是當今世界兩大主題後，再次影響世界的主張。文章稱，習近平主持擘畫第二個百年奮鬥目標是一個龐大的計劃，「這使得中共十九屆六中全會具有特別的承前啟後意義」。文章最後引述韓慶祥說：「百年大黨的奮鬥史積累了許多經驗，也揭示了重要規律，還蘊含着治國理政的哲學智慧，這是一筆很重要的財富。進行總結提煉，對今後中國共產黨更好治國理政能提供重要啟示」。

（六中全會前瞻）

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