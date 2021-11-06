江蘇核電站異常斷電停運 稱無泄漏 年內4事故

稱更換元件後正常 無人員受照射

國家核安全局4日深夜在公眾號「核能號」發布通報稱，田灣核電站1號機組上月19日處於99.7%Pn功率運行模式時，當晚8時16分，機組手動停止運作控制迴路出現短時異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停止運作。通報稱，經營運單位排查分析，更換手動停止運作控制回路故障元件，並經相關驗證試驗，1號機組反應堆已於10月21日凌晨0時36分重建臨界狀態。

通報稱，上述事件滿足「核動力廠營運單位核安全報告規定」中運行階段事件報告準則「（六）導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或者手動觸發的事件」的要求，因此按照運行事件進行報告。但強調，機組在事件過程中處於安全狀態，3道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射、無環境污染。通報稱，這次運行事件被界定為「0級」事件，即「不具有安全意義的微小事件」，只是「偏差」。

核電站屬中俄合建項目

新華社早前報道，田灣核電站為中俄合作項目，1999年10月正式開工。一期工程建設兩台單機容量106萬千瓦的壓水堆核電機組，設計壽命40年，年發電量140億千瓦時（kWh）。而據國家核安全局網站資料，田灣核電站6號機組曾於今年5月12日、8月27日先後發生兩起「0級事件」，2號機組則曾於今年3月9日亦發生「0級事件」。

資料顯示，內地核電站分佈在東部沿海8個省份，分別為遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。截至今年2月，內地在運核電機組達49台，位居世界第三，在建核電機組14台，位於世界首位。這些核電機組分佈於內地21個核電站，其中山東石島灣核電站，福建霞浦核電站、漳州核電站，廣東惠州核電站，浙江三澳核電站為新建核電站，尚無核電機組運作。