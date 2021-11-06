北京聞風：六中全會 百年中共瞻望未來 ／文：鍾鳴九

據黨史記載，中共於1945年的六屆七中全會通過《關於若干歷史問題的決議》，於1981年的十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩份「歷史決議」都是中共在面臨重大轉折時刻、重大歷史關頭下提出，着重解決黨內重大歷史問題，統一黨內思想，繼而為新的目標奮鬥。

專家：新決議將側重闡述百年成就

中共黨建專家向筆者指出，新決議將側重闡述中共百年奮鬥成就，其中改革開放之後特別是中共十八大以來的成就和經驗或被重點描寫。在建黨百年的時間節點，新決議既為總結中共「如何看待過去的百年」，也為展望「未來的百年如何繼續奮進」。

從官方表述看，新決議的提出是為了「開啟全面建設社會主義現代化國家新征程」「確保全黨步調一致向前進」「提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力」等需要。

分析人士認為，今年是中共「第一個百年」終局之年，也是「第二個百年」開局之年，這使總結歷史經驗的必要性愈加突顯。習近平在建黨百年慶祝大會上曾明確提出，「要用歷史映照現實、遠觀未來，從中國共產黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功」。

六中全會將給出中國未來發展答案

中共中央機關報《人民日報》在國慶前夕發布兩篇「宣言」文章《我們為什麼能夠成功》《我們怎樣才能繼續成功》，正是呼應並拋出中共在接下來所要思考的問題，這實際也是中國未來的發展方向問題。而問題的具體答案將在六中全會通過的決議中得到體現。從中共高層和黨媒相關表述看，「堅持中共堅強領導」料是其中重點。

上月18日中共中央政治局會議指出，「全黨必須銘記生於憂患、死於安樂」「永遠保持同人民群眾的血肉聯繫」。在第二個百年，中共要把中國建成「社會主義現代化強國」、 實現共同富裕、實現國家治理體系和治理能力現代化，需基於過去百年來的奮鬥成果，「以史為鑑」亦將是一場自我剖析，從歷史的成敗中共同汲取經驗。

有學者指出，在國際格局隨中美關係加速演變，全球疫情尚未得到控制，內地經濟處於轉型升級等的情况下，中共要「繼續成功」並不會一帆風順，因此更需步調一致，確保中共中央的集中統一領導。就此而言，本屆六中全會總結百年歷史也是凝聚人心的過程。

文：鍾鳴九