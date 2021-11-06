京區人大換屆 習投票

央視網報道，上午10時30分許，習近平來到懷仁堂投票站，聽取有關選舉事項的說明，拿出選民證交給工作人員核驗，領取選票，在寫票處填寫選票後，走到票箱前投下自己的一票。習近平強調，選舉人大代表，是人民代表大會制度的基礎，是人民當家作主的重要體現。要不斷發展全過程人民民主，更好保證人民當家作主。要加強選舉全過程監督，堅決查處選舉中的不正之風，確保選舉工作風清氣正，確保選舉結果人民滿意。

江澤民胡錦濤委工作人員投票

當天上午，李克強在西城區文津街選區紫光閣票站投了票，全國人大常委會委員長栗戰書在西城區中南海選區人民大會堂票站投票，全國政協主席汪洋在西城區金融街二選區全國政協機關票站投票，中央書記處書記王滬寧在懷仁堂票站投票，中央紀委書記趙樂際在西城區大覺選區中央紀委國家監委機關票站投票，副總理韓正在紫光閣票站投票。而國家副主席王岐山和前領導人江澤民、胡錦濤則分別委託工作人員在懷仁堂票站投票。

5日當天，北京市共設立投票站13448個，通過差額選舉，將產生新一屆區人大代表4898人、鄉鎮人大代表11137人。