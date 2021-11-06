大陸懲戒台獨清單 蘇貞昌等3人上榜 禁入大陸及港澳 陸委會稱研反制

禁關聯企業金主在陸謀利

新華社引述國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，除上述措施外，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，還將採取其他必要的懲戒措施。去年11月，國台辦透露正在擬定一份「台獨頑固分子清單」，並表示將採取「精準打擊措施」，打擊「台獨頑固分子及其金主等主要支持者」。這是大陸首次公布清單名單，未知名單是否涉及其他台灣官員。

稱會對「台獨」追究刑責 終身有效

朱鳳蓮說，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。她又強調凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法對「台獨」頑固分子追究刑事責任，終身有效。

據中央社報道，被列入名單的蘇貞昌昨日下午在立法院表示自己為台灣打拼，做應該做的事，不受恐嚇。又稱「中國無理干預我國事務，非常讓人可笑、唾棄，更堅定我們保護國家以及盡責責任，我們一定會堅定捍衛台灣的主權，我們更以此為榮」。游錫堃則在facebook發文稱，「我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮」；他又說，自己沒有想再參選，「以後請不必費心」。

蘇貞昌游錫堃稱感光榮

陸委會昨晚發表書面聲明強調，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，不接受專制威權的恫嚇威脅。中共近期以來除了對台武力威脅，又操作所謂清單等破壞兩岸關係，終極目標就在打擊與其立場相左人士，向其政治主張屈服，早已引發國際社會反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協。陸委會指出，將研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保台灣安全與民眾權益。

大陸《反分裂國家法》《刑法》《國家安全法》均設有分裂國家罪，《刑法》第103條規定「組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑」，積極參加者處3年以上10年以下有期徒刑。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676