內地單日本土感染破百

本輪疫情波及19省市

中新社報道，據不完全統計，本輪疫情已經波及北京、河北、甘肅等19省市；截至3日晚9時，內地共有3個高風險地區和55個中風險地區。北京昨發通知，要求近期不舉辦各類聚集賽事活動，暫停線下體育培訓活動。天津報業集團旗下《每日新報》稱，3日河南鄭州報告新增3宗感染。被感染的趙姓英語家教老師，近期曾線下為10多名初中生補習英語，涉及鄭州市多所中學。趙妻表示，近日曾接觸過山東日照返鄭州的朋友，目前她正接受隔離，未有感染；不過，他們7歲的女兒則被感染。目前，鄭州10多所相關學校均啟動防控措施。

做好今冬明春疫情防控工作

國家移民管理局網站昨亦發布系列措施，要求精準做好今冬明春疫情防控工作，包括繼續嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，引導公民非緊急非必要不出境；繼續從嚴從緊執行外國人入境政策，並根據疫情形勢變化，協同有關部門科學動態調整有關管理措施。同時，又要求嚴格落實涉冬奧人員入出境專區驗放、封閉管理，落實全方位、全鏈條疫情防控措施，全力確保冬奧會疫情防控安全。繼續從嚴從緊加強口岸管控，精準從嚴做好出入境航班、包機的通關保障。

（綜合報道）

（新冠疫情）