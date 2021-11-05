世貿討論陸禁台水果 台指欠依據 陸稱符規範

台：受蟲害影響水果不足0.3％

台灣釋迦、蓮霧在9月被禁出口大陸後，農委會要求大陸提出證據，但未獲回應。台常駐世貿代表團向世貿提出特定貿易關切（specific trade concern），世貿食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）昨召開例會。據中央社，台常駐代表羅昌發在會上表示，大陸所稱在釋迦與蓮霧，發現太平洋臀紋粉介殼蟲，但受蟲害影響的水果數量，只佔出口量不夠0.3％；強調台灣已加強管理源頭和檢疫。另參考各國作法，在進口水果發現害蟲時，可經檢疫處理後通關。他希望，大陸盡快解除鳳梨、釋迦與蓮霧的入口限制。

此次例會，台灣及大陸在線上、線下均有派員參與，不過，大陸代表則以線上形式參與及發言，稱發現害蟲是事實，暫停進口是基於科學證據，且符合世貿規範。台灣常駐世貿代表團重申，將持續透過世貿平台及兩岸協商機制，敦促大陸展開對話並遵守世貿規範，早日解除不合理貿易限制措施。

台灣農委會國際處長林家榮表示，大陸對於台灣要求展開技術性對話，沒有正面回應。農委會將持續透過兩岸聯繫管道，尋求雙邊技術性對話。台灣亦會繼續要求將此案，放在世貿SPS例會議程中，希望下次例會能再討論。