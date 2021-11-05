晤歐洲議會團 蔡英文：盼建抗假信息民主聯盟

代表團：歐洲與台站同一陣線

INGE代表團3至5日訪台。中央社報道，蔡英文在接見時表示，這是歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣，感謝訪賓對台灣的支持，促成這次意義非凡的訪問。她說，過去這段時間，歐洲議會可說是台灣外交新聞的一大焦點，不只是各位來訪，台灣外長吳釗燮前幾天剛結束訪歐行程，跟多位歐洲議會議員交流也受到非常多關注。

蔡並表示，上個月台灣跟捷克剛簽署合作諒解備忘錄，將一起面對黑客攻擊的挑戰，深化雙方的資安合作，這次INGE主席格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）率團來訪，也是為了了解台灣因應複合式威脅（Hybrid Threat）與假信息的做法。她期待可以建立對抗假信息的民主聯盟。

格魯克斯曼表示，代表團此行要傳達一個很簡單且清楚的信息：「台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線」；面對北京巨大的壓力及攻勢時，仍然淬煉出令人讚歎的民主。

針對歐洲議會官方代表團訪台，中國外交部發言人汪文斌昨日敦促歐方應該「糾正錯誤」，不要「向台獨勢力發出任何錯誤信號」，否則將有損於中歐關係。