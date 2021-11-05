第四屆進博開幕 習：擴電訊醫療等領域開放

開幕儀式由副總理胡春華主持，國家副主席王岐山出席。胡春華稱，有106國和國際組織的133名部級以上嘉賓線上出席。多國駐華使節、國際組織駐華代表現場出席。據新華社，習近平在講話稱，他在第三屆進博會宣布的擴大開放舉措，已經基本落實。

入世20年 稱「激活世界經濟一池春水」

適逢今年建黨100周年，亦是中國加入世貿20周年，習指中國全面履行入世承諾，「激活了世界經濟的一池春水」；形容這20年是中國主動擔責、造福世界的20年。他指出，當前世界百年變局和世紀疫情交織，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流；強調「中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變」。

提四個「堅定不移」

習近平又提出四個「堅定不移」，包括維護真正的多邊主義、同世界共享市場機遇、推動高水平開放、維護世界共同利益。他指出，中國將維護全球產業鏈、供應鏈穩定；更加注重擴大進口，促進貿易平衡發展；增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單。習又表示，中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電訊、醫療等服務業領域開放。中國將擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導更多外資投向先進製造業、服務業、高新技術、節能環保等領域，投向中西部和東北地區。中國將深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作，積極推進加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）、《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）。

據官方資料，一連6日的進博會，共有58個國家、3個國際組織參加國家展，企業展有127個國家和地區，近3000家參展商參與，規模超越上屆。往屆參展企業較多的國家，如美國、日本、德國等國的參展企業數量和展覽面積，較前三屆相比整體有所上升、基本持平。進博會亦首次設立文物藝術品板塊，有畫家莫奈《小艾莉的海角》、張大千《味江》、草間彌生《南瓜》等大師作品。