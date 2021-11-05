部分省一把手未調整 或可更上層樓

人事調整佈局明年二十大

近日，省級黨委換屆漸次展開，一般來說，新上位的書記、省長都將在明年進入中共二十大的中央委員會。不過，包括四川書記彭清華、青海書記王建軍、寧夏書記陳潤兒、河北書記王東峰、內蒙古書記石泰峰及新疆書記陳全國暫沒有調整；其中在已經結束的新疆換屆黨代會，陳全國獲得連任。廣東省和北京、天津、上海及重慶的一把手亦未換人。

北京知情人士稱，如四川、青海等省份暫未調整，是這些省份的黨委書記仍在任期之內，且尚有更上層樓的空間。而廣東及4大直轄市書記中，除了天津市委書記李鴻忠並非習家軍成員外，其餘均是習家軍主將，相關人士將在明年或進京或擔任其他要職。

估計在六中全會之後，廣東、重慶、上海、北京及天津的一把手將會陸續出現調整，如此31個省級行政單位在明年二十大召開之前完成人士佈局。知情人士稱，上海市委書記李強將進京。習近平在浙江擔任省委書記時期，李強曾是習的秘書，任浙江省委秘書長。李強的空缺，將由「之江新軍」核心成員、重慶市委書記陳敏爾填補。此外，廣東省委書記李希將北上進京，廣東省長馬興瑞亦將更上層樓調任湖北。現任湖北省委書記、習家軍成員應勇也將北上任職，料將接任中央政法委書記。

料先改組中央軍委

人事調整並非六中的主要議題，下周料將率先改組中央軍委。知情人士稱，前西部戰區司令、上月底已入京的徐起零，或將接替李作成，出任中央軍委聯合參謀部參謀長。如此，徐將在六中全會期間晉升軍委委員。徐今年7月晉升上將軍銜，上月底，央視畫面顯示，僅擔任兩個月西部戰區司令的徐起零已入京任職。

（六中全會前瞻）