換屆前重要會議 十八屆六中提出「習核心」

根據《求是》雜誌社調研組文章，在會上，毛澤東作了《論新階段——抗日民族戰爭與抗日民族統一戰線發展的新階段》的政治報告和結論，通過了《中共擴大的六屆六中全會政治決議案》及一系列重要文件。那次會議還鞏固了毛澤東的領導地位，並首次提出「馬克思主義中國化」的重大命題。隨後才拉開了延安整風運動的帷幕。

毛曾稱六屆六中全會「定中國命運」

其實過去中共中央並沒有硬性規定要舉辦多少次中央全會，改革開放後才漸漸規範化，黨章規定每年至少開一次全體會議，中共中央也基本形成每5年召開7次全會的慣例，其中六中全會是換屆前中央委員會最後一次聚焦意識形態問題和對黨建作出重大部署的會議，同時公布下一次全國黨代會召開時間。而七中全會則是為下屆黨代會進行文件及程序的準備，因此就突顯出六中全會的重要性。

綜觀改革開放以來的8次六中全會，其中1981年6月27日至29日召開的十一屆六中全會，審議通過了著名的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，是迄今中共作出的兩份歷史決議之一。1986年9月28日的十二屆六中全會，審議通過《關於社會主義精神文明建設指導方針的決議》；1990年3月9日至12日十三屆六中全會，則審議通過《關於加強黨同人民群眾聯繫的決定》。

秋天召開成「傳統」

從1996年開始，也逐漸形成在秋天召開六中全會的「傳統」，當時的十四屆六中全會就是在當年10月7日至10日召開的，十五屆六中全會也是在2001年秋天的9月24日至26日召開，十六屆和十七屆的六中全會，也分別在2006年和2011年的10月舉行。

號召團結在「習核心黨中央」周圍

十八大確定了習近平在黨內的領導地位，2016年10月24日至27日舉行六中全會通過了《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》，並正式提出「以習近平同志為核心的黨中央」。台灣中研院政治所研究員蔡文軒當時撰文稱，中共從未使用會議公報談論黨中央領導集體的「核心論」議題，故會議極不尋常。公報同時還提到「一個國家、一個政黨，領導核心至關重要」，號召全黨緊密團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍。此前從二中全會到五中全會，公報中均表述為「以習近平同志為總書記的黨中央」。

（六中全會前瞻）