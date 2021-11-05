六中全會審議第三個歷史決議 江胡列鄧政治遺產餘緒 確立三段論 突出習功績

兩歷史決議確立毛鄧地位

中共1945年的《關於若干歷史問題的決議》和1981年的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，均具重要政治分量，是黨內路線的分水嶺，確立了毛澤東和鄧小平在黨內和全國的領導核心地位。不過今次決議較之前解決「歷史問題」相比，側重總結「重大成就和歷史經驗」。

為二十大連任總書記鋪路

中共二十大前夕，會議預告「研判歷史」，外界猜測將以總結十八大後中共的治國理政經驗為重點，包括在反腐、軍改、脫貧等方面取得的成就，為即將於明年召開的二十大作鋪墊。距會議召開一周時間，作為官方「風向標」的《人民日報》進一步炒熱氣氛，自本周一（1日）推出「新時代的關鍵抉擇」系列報道，每天一主題回顧「總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的一系列重大戰略和重大決策」。開篇描寫習近平「親自指揮、親自部署，統攬全局、英明果斷」領導全國抗擊新冠疫情，第二篇講述他「親自掛帥、親自出征、親自督戰」部署脫貧工作，昨日（4日）是關於他「高瞻遠矚」推動構建新發展格局。

北京的知情人士稱，新的決議除了鞏固習近平自十八大以來的功績，更將為其在二十大繼續連任中共總書記鋪平道路。知情人士分析，自2018年修憲後，已為國家主席多次連任掃清憲制阻礙，而新的決議，將確立習近平在中共百年的歷史定位。

此前，外界曾有中共百年「三段論」的說法，即江澤民及胡錦濤屬於過渡階段，貫穿百年的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。知情人士稱，新的決議在徵求意見過程中，給予江胡很高的肯定，但將二人列入鄧小平政治遺產的餘緒。而習近平則成為開創新時代的第三位黨魁。

學者：習鄧路線相近

料弱化鄧政治遺產

台灣中央研究院政治所研究員蔡文軒對本報表示，第三個歷史決議作為六中全會的看點，不會像前兩份決議公開對決「國際派」和「文革派」那樣，在路線上有強烈的不同。「（現階段）並沒有明顯的黨內鬥爭，或是在鄧小平的大旗下進行改革開放，即便和江、胡有別，也是手段上的不同，目的基本是一樣的」。他指出，現時要塑造一個習領導的新時代，但從經濟發展的角度來說，習、鄧的路線是相近的。現在講共同富裕，鄧小平以前講過「一部分人先富起來」，胡錦濤時期也提過「做蛋糕」和「分蛋糕」的重要性，只是那時江派利益牽扯太重，習現在有能力解決分蛋糕的問題。共同富裕、全面現代化，都是在改開旗幟下的延續。

蔡文軒表示，雖然經濟路線一致，決議應會弱化鄧的政治遺產，例如政治體制改革、廢除領導人終身制。「鄧小平在中國人民的心目中還是偉大的，決議不會去挑戰鄧的地位，但可能調整一些做法，比如政治體制改革完全不會去做，六四的處理方式還是會堅持是正確的」。

中共前兩份「歷史決議」均在撥亂反正之際推出，分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和全國的領導地位。六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》是對建黨以來到確立毛澤東領導地位，特別是延安整風期間，對毛之前的歷任黨領導人錯誤的一次總清算。十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》則是對1949年建政以來的一次總結，重點是否定十年文革。

明報記者

（六中全會前瞻）

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