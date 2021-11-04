羅湖鐵路規劃擬連港北區 深圳站樞紐駁廈深高鐵 留位接東鐵

深圳商報報道，規劃提出，在十四五期間，羅湖將全力打造層次分明、功能有別、運轉高效的交通樞紐體系，強化對香港優勢，鞏固和提高羅湖「聯通深港、通達灣區」交通樞紐地位，到十四五末期，將實現羅湖中心60分鐘到大灣區廣州、中山、珠海等城市中心。

羅湖北站推深汕高鐵14號線

規劃顯示，羅湖將加快打造軌道樞紐，包括深圳站、羅湖北站兩個對外樞紐，以及地鐵大劇院、東門-國貿、湖貝-黃貝嶺-文錦渡、銀湖4個城市樞紐。羅湖北站樞紐將加快推進深汕高鐵、地鐵14號線建設，加強對大灣區其他城市的交通輻射、快速通達。另啟動17號線羅湖段建設，爭取25號線納入五期。

同時，推進深圳火車站升級，加快贛深高鐵筍崗動車走線建設，引入目前終點站在龍崗坪山的廈深高鐵，融入國家高鐵網絡。另爭取將11號線東延至深圳火車站，並預留與香港東鐵線接軌條件，加快推動深港雙城交通「通勤化」，呼應香港北部都會區鐵路發展策略。

去年9月，鐵路部門發布消息稱，完成廣深鐵路信號系統設備改造工程，由深圳開往廣東懷集方向的動車從深圳火車站駛出，成為該站有史以來第一趟跨線動車。預計2022年後，廣深線將以開行跨線動車組為主。

輸港鮮活貨運功能 由文錦渡移蓮塘

在對外交通方面，規劃報告提出，文錦渡口岸輸往香港的鮮活貨運功能將向蓮塘口岸轉移，推進文錦渡口岸地區整體升級改造，統籌考慮軌道9號線、25號線，實現口岸與站、城一體化統籌規劃建設，推進實施口岸接駁軌道交通，將串聯羅湖、文錦渡、蓮塘口岸和相關軌道站點，並預留與香港北環線東延的銜接條件。

行政長官林鄭月娥10月公布的任內最後一份施政報告，提倡發展北部都會區，其中提出探討將東鐵線伸延至深圳羅湖，並在深方設立「一地兩檢」口岸；另外亦提出將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺。

（大灣區）