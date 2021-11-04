主張「告別革命」 著名哲學家李澤厚逝世

六四後批評當局 作品被禁

李澤厚生於1930年，湖南寧鄉人，1954年畢業於北京大學哲學系。在上世紀八十年代的「美學熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，其在美學、哲學和思想史方面均有所建樹，在內地知識界極具影響力。他主要從事中國近代思想史和哲學、美學研究，其代表作有《中國近代思想史論》、《美學論集》、《美的歷程》、《批判哲學的批判》等。

1988年，在中國社科院任職的李澤厚曾被選為全國人大代表。1989年六四事件後，李澤厚因批評當局的處理方式導致作品被禁，他本人也受到批判。李澤厚在1992年初獲准移居美國，曾任教美國科羅拉多學院，1999年退休後長居當地。

影響20世紀後半期中國美學

內地學術界普遍認為，李澤厚的學術探索，對20世紀後半期的中國美學具有重要影響。諾貝爾和平獎得主、已故的內地異見者劉曉波，當年就是憑藉對李澤厚的挑戰成為文壇黑馬。1986年10月，劉曉波發表〈與李澤厚對話——感性‧個人‧我的選擇〉，這篇文章讓劉曉波聲名鵲起。

李澤厚曾於1995年，與同樣流亡在外的劉再復出版了一本對話錄《告別革命：回望二十世紀中國》。此後，「告別革命」幾乎成為李的代名詞，李主張中國的變革應採取「改革」，而非「暴力革命」。 「告別革命」的主張，在學術界及思想界均引起巨大反響，但長期以來也受到猛烈批判。

明報記者