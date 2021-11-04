歐洲議會團首訪台 互稱零距離 交流抗虛假信息網攻 今晤蔡英文

綜合台媒消息，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）7名議員及助理等一行13人，包括帶隊的法籍特別委員會主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann），曾任立陶宛總理、友台的庫比柳斯（Andrius Kubilius），以及意大利、捷克和希臘等歐盟議員，昨早抵台。蔡英文在Twitter發帖，稱歡迎代表團成員訪台，並稱期待與所有成員，進行有關假信息及防衛民主的建設性對話。

隨團議員都是首度訪問台灣。代表團此行停留3天，除拜會蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院數位政務委員唐鳳等人，也將與台灣專研假信息的智庫及公民團體進行座談。

蘇：自由民主價值堅持上相近

一行人下午前往行政院，蘇貞昌表示，雖然歐洲距台交通遙遠，但台歐在自由、民主以及打擊假信息的價值堅持上都很相近，「我們是零距離的」。相較距離一個海峽的中國，以集權方式對待人民，甚至以假信息傳播令人憂心的思想；台灣站在第一線很重要，「對抗假信息也非常有經驗」。蘇稱，盼台歐關係持續精進，擴大雙邊互助合作。格魯克斯曼則表示，歐洲議會跟台灣共享熱愛自由民主，「這讓我們之間沒有距離」，又稱台灣議題不僅是歐盟總部的首要議題，也是所有會員國非常重視的議題。歐盟目前面對外國勢力干預，訪團盼向台灣取經。

歐洲議會去年9月成立特別委員會，對抗干預歐盟各成員國選舉的假消息。特別在疫情期間，中、俄針對疫情在歐盟及全球，進行假信息宣傳活動時，該委會將提出可能需立法的行動。主席格魯克斯曼則長期關注新疆人權議題，3月被大陸列入制裁名單。他在9月亦呼籲歐盟重新思考一中政策，並加強支持台灣。

環時稱歐議員相當網上大V

針對歐洲議會訪台一事，環球時報昨晚發表〈中國大陸無需抬舉歐洲議會反華議員〉的社評，稱這個代表團的一些議員，熱中博眼球，很多情况下相當於中國的「網上大V」，甚至於「中V」或「小V」。他們希望把訪台搞成一件「大事」，因而成為時下歐洲「反華明星」。文章主張，中國與西方國家關係的最實質內容是經貿，稱今後不能太搭理西方議員層面的反華表演。

中國駐歐盟使團發言人上周三（27日）表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎，不同台灣當局開展任何形式的官方往來，是遵守一個中國原則的應有之義。

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