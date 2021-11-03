32國下月取消對華「普惠制」關稅優惠

該證書為出口產品享受關稅優惠的官方證明文件。根據海關總署的公告，歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登等國，已不再給予中國「普惠制」關稅優惠待遇，因此輸往該國的貨物，不再簽發該「普惠制」原產地證書。

發達國予發展中國家優惠

普遍優惠制度（Generalized System of Preferences，GSP），是發達國家對發展中國家及地區出口製成品、半製成品，給予普遍的、非歧視的、非互惠的關稅優惠制度。近年，多國陸續取消中國最惠國待遇，包括瑞士、日本、俄羅斯、哈薩克、白俄羅斯已從2014年起取消相關待遇。目前仍保留給予中國最惠國待遇的國家，只剩下挪威、新西蘭及澳洲。

海關總署表示，普惠制不是永恆的。在發展中國家的經濟水平達到一定程度後，發達國家必然會取消對其的普惠制安排。該署又稱，中國從多國普惠制「畢業」，也證明了中國產品在國際市場上，已經具備一定的競爭力，「『畢業』從某種程度上來講也意味着一種『成熟』」。