台陸戰隊關島受訓 美軍常駐台協訓 媒體：首推「特戰合作組」計劃 10餘人每半年輪替

繼台灣總統蔡英文日前接受CNN專訪承認，有美軍在台協助訓練後，聯合新聞網報道，台灣陸軍司令徐衍璞月前率團訪美，前往夏威夷出席台美「陸威專案」年終會議。此行確認美軍「特戰合作組」常駐輔訓成效，明年農曆新年後，第三批美軍「特戰合作組」人員將抵台接手輪訓任務，形成美軍常駐台灣的協訓編制。蔡英文提及的「駐台」美軍，就是這項台美今年首度實施的「特戰合作組」協訓計劃，由少、中校軍官領隊的十多名美軍特戰小組人員，以每半年一梯次形式，接替進駐台灣。

邱國正：正常交流 勿多做揣測

根據台美協商確認的內容，美軍「特戰合作組」在台獨立運作，受美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組的特戰聯絡官指導管制。但這項機制仍屬於戰術以下的低階層協訓，第一批傳授海軍陸戰隊新接裝的突擊艇戰術，第二批主要是觀察特戰部隊駐地，第三批任務可望隨台軍新接裝的裝備，實施輔訓。

中央社引述邱國正昨回應台灣海軍陸戰隊選派40人到關島美軍新基地接受為期一個月、代號「陸吼」的台美兩棲聯合登陸作戰訓練一事稱，這是台美之間交流的一環，不用多做揣測。邱又指，台灣陸軍亦在美國設立專案辦公室，採購軍用品及後勤物資，也是運作多年，「有些人員固定駐在該地很多年」。對於大陸批評美軍在台協助台灣軍事訓練是挑釁，邱國正認為，美軍完成軍事訓練後就離開，與駐紮完全兩樣，不認為涉及挑釁。

邱：若陸攻台 首波動員20萬兵

有記者追問，有數據評估，如果兩岸開戰，第一波死傷恐怕達到24萬人。邱國正回應稱，沒有評估第一波傷亡多少人。只是如果第一波要動員，可以有20多萬人接受動員，而且是分批，「（傷亡數據）這當中可能有誤會」。

雖然台美軍事交流趨公開化，不過台灣民意基金會的一項民調顯示，在20歲以上的年輕人中，僅有28%受訪者認為中共遲早會攻台，64%認為兩岸不太可能發生戰爭。

大陸央視同日在社交網站上載一段1959年中共建國10周年時，230名將軍合唱《一定要把勝利的旗幟插到台灣》的片段，歌詞提到「北京城發出了莊嚴的號召。聽全國人民的鋼鐵誓言：一定要，一定要解放台灣。」