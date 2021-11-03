石家莊進應急狀態 京防疫阻出行致歉

央視新聞報道，河北石家莊市召開疫情防控新聞發布會，副市長張峰珍稱，石家莊市疫情防控形勢嚴峻復雜，全市進入應急狀態，目前已成立綜合組核酸檢測組、流調溯源組、隔離組，救治服務組，宣傳組，物資保障組和監督組等8個工作小組，有利有序開展疫情防控工作。

昨日北京昌平區亦新增確診病例4宗，來自一家。截至昨中午，昌平區累計報告確診病例28宗。《北京日報》App消息，10月中旬以來，首都聯防聯控協調機制對國內其他口岸入境未滿21天人員、有1例及以上本土感染所在縣等人員限制購買進京機（車）票、「北京健康寶」不賦「綠碼」等措施，北京當局稱，由於人機不符、數據誤差等原因，部分市民稱被有關措施「誤傷」，影響行程；表示會改進及回應民眾要求，提升管控精準度。

鍾南山：「清零」成本低

另據中國國際電視台官方微博，對於中國採取的「清零政策」引來批評，中國工程院院士鍾南山表示，在目前的情况下，相較於感染後再治療，中國「零傳播政策」並非成本過高，而是低成本做法。

（綜合報道）

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