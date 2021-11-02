京教會學校遭趕百童失學

據維權網消息，「金葦子幼兒小學學習中心」位於通州區宋莊鎮小堡國防藝術區內，是北京「金燈台基督教會」創辦的教會學校，主要為基督徒家庭的子女提供託管、教學服務。由於基督教背景，一些患自閉症、孤獨症等在官校遭到歧視和排斥的特殊兒童，在這裏找到安身之所。

據學校介紹，該校致力提供基督教教育，融合中西方教學理念，採用美國原版教材與中國本土課程雙語教學，「半天英文、半天中文」教學模式，鼓勵培養孩子的創造性、獨立性等。學校包含親子園、幼兒部、中小學部等，容納了上百名兒童、青少年。這次突遭當局驅趕，不僅這些孩子失學，學校已配置的教學設施也不得不棄置。

秋雨教會王怡牧師被捕近3年 首准見妻

另外，據成都秋雨教會披露，王怡牧師2018年被捕近3年以來，首次在獄中見到妻子蔣蓉。據指王怡雖消瘦，但仍維持基本健康，以及獲得一定的閱讀機會。成都秋雨聖約教會每年紀念六四及汶川地震，是中國少有不迴避公眾議題的教會，在2018年12月被取締，王怡被捕後被控煽動顛覆國家政權罪，判監9年。他的妻兒、父母都不被允許與教友聯絡，蔣蓉至今仍被24小時監控。王怡牧師父母的24小時監控撤銷不足一年。