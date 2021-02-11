709家屬等14人「為生命安全」停參選 稱被喝茶 被旅遊 被威脅強拆

李文足等人是內地709大抓捕中維權律師的家屬。上月中，李文足、王峭嶺、野靖環、劉二敏等14人發表《獨立候選人聯合宣言》，稱深感普通百姓與政府、人大、法院、檢察院等部門溝通的困難，但根本找不到人大代表協助，參選是希望「讓所有的選民都能隨時找到我們」。不過隨之而來的是各種限制和監控，王秀珍指有人「不分晝夜地看守」；上月21日，李文足等人到東城區探訪楊凌雲，就有七八個自稱是清潔工的人，用掃把驅趕她們。

公安稱針對參選設專組 「已經定性了」

14人昨發出聲明，指自發表宣言以來，有10名獨立候選人被警察死看死守，有人被帶到派出所喝茶、不讓離開居住的社區、深夜被帶走旅遊等。亦有多間派出所的警察向他們警告，北京市公安局已經針對他們參選的事成立專案組，兩個月後就會知道結果，又稱「你們的事已經定性了，這次危險了」。在恐懼和壓力下，為了14個人的人身自由和安全，他們宣布停止參選行動。

本報致電李文足 夫稱「我們這邊沒顯示」

王全璋：自參選起 便衣晃悠房東逼遷

本報嘗試電話聯絡14名候選人，不過所有人都未能聯絡上。李文足的丈夫王全璋回覆表示，李文足稱剛才沒有收到過來電，「很多境外打入的電話，我們這邊沒有顯示……這是非常精確的控制」，並稱「她可能現在壓力比較大」，不方便多說。王全璋指出，他們居住的小區從李文足宣布參選開始，第一日就有便衣有保安在晃悠，近日則被房東逼遷。

本報透過信息聯絡另一名候選人野靖環，她稱這幾天暫時不方便受訪，需要心情穩定下來。

內地基層人大代表每隔五年舉行一次，區、鄉鎮人大代表選舉，是中國各級人大選舉中唯一的直選。據《北京日報》，北京市今年的區人大代表初步候選人8762人，鄉鎮人大代表有18097名初步候選人。預計本月5日舉行投票，將選出近4900名區人大代表和一萬多名鄉鎮人大代表。

明報記者